Visite guidée du Mémorial et du parcours des déportés dans la ville, Mémorial de l’internement et de la déportation, Compiègne

Informations pratiques

Visite guidée du Mémorial et du parcours des déportés dans la ville Dimanche 20 septembre, 14h00 Mémorial de l’internement et de la déportation Oise

Bonne mobilité, chaussures confortables, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis par le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des wagons de la gare. Le parcours pédestre reliant le Mémorial de l’internement et de la déportation et le Mémorial des wagons de la gare, d’où sont partis les convois vers les camps de concentration et les kommandos de travail de l’Est, a été imaginé à la fois comme un prolongement à la visite du Mémorial de Royallieu, un lien explicite entre les deux Mémoriaux, et un support mémoriel dans la ville.

Mémorial de l’internement et de la déportation 2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 Compiègne Compiègne 60200 Camp de Royallieu Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr https://fr-fr.facebook.com/memorialdecompiegne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@memorial-compiegne.fr »}] Le Mémorial de l’internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale. A l’aide d’un parcours scénographié installé à l’intérieur des deux bâtiments encore existants et d’un jardin de la mémoire, il présente l’histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l’Allemagne vers les camps nazis. Parking à proximité

Nous vous proposons une visite d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis par le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des de…

© Mémorial de l’internement et de la déportation