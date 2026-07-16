Visite guidée du Musée de la Contrefaçon, Musée de la Contrefaçon, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de la Contrefaçon Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Musée de la Contrefaçon Paris

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La contrefaçon est aujourd’hui omniprésente. Mais savez-vous vraiment ce que recouvre ce terme ?

Au fil de cette visite, vous découvrirez comment protéger vos idées et vos créations, avant d’explorer les multiples conséquences de ce phénomène : impacts économiques, risques sanitaires, dangers pour le consommateur, et menaces sur nos savoir-faire traditionnels. Vous repartirez également avec les clés pour distinguer le vrai du faux et comprendre les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce fléau.

Musée de la Contrefaçon 16 rue de la Faisanderie 75016 Paris Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 01 56 26 14 03 https://musee-contrefacon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://musee-contrefacon.com/billetterie/jep-les-secrets-de-lhotel-particulier-du-16-rue-de-la-faisanderie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 26 14 03 »}] Ancien Hôtel particulier du XIXe siècle, il abrite aujourd’hui le Musée de la Contrefaçon. Insolite, pédagogique, ludique, inquiétant, le Musée de la contrefaçon est un lieu unique en son genre. Ouvert en 1951 par l’Union des Fabricants, il expose un panorama de la contrefaçon industrielle, composé de saisies de douanes et de prêts des entreprises membres de l’association.

Le monument fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 3 août 1976. Métro 2 | Station Porte Dauphine, sortie “Avenue Bugeaud”

Tramway T3b | Station Porte Dauphine

RER C | Station Avenue Foch (5 minutes)

Bus 52 | Arrêt “Bugeaud” (5 minutes)

Visite Guidée du Musée de la Contrefaçon

©Muséedelacontrefaçon