Visite guidée du Musée des Manufactures de Dentelles Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac

Informations pratiques

Retournac

Visite guidée du Musée des Manufactures de Dentelles

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée du Musée des Manufactures de Dentelles.

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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63

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English :

Guided tour of the Lace Manufactory Museum.

L’événement Visite guidée du Musée des Manufactures de Dentelles Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire