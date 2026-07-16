Visite guidée du Musée François Tillequin – collections de Matière médicale, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du Musée François Tillequin – collections de Matière médicale Samedi 19 septembre, 10h00 Faculté de Pharmacie de Paris Paris

Limité à 25 personnes par créneau. Visite toutes les heures à partir de 10 h. Merci de vous présentez au minimum 10 min avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le plus curieux de tous les trésors de la Faculté de Pharmacie de Paris, ce musée rassemble depuis 1882 plus de 25 000 échantillons végétaux de feuilles, fleurs, racines et fruits conservés par séchage. La visite du musée est commentée par des enseignants-chercheurs.

La Bibliothèque interuniversitaire de santé – pôle pharmacie y présentera aussi quelques documents illustrant l’histoire de la pharmacie et de la photographie, en lien avec le bicentenaire de la photographie.

Faculté de Pharmacie de Paris 4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0176532415 http://www.pharmacie.u-paris.fr Héritière de l’École de pharmacie qui fut créée en 1803 et qui s’installa avenue de l’Observatoire en 1882, la Faculté de Pharmacie de Paris abrite, dans ses 34 000 m2, des services administratifs et techniques, des salles de cours et de travaux pratiques, 6 amphithéâtres, un jardin botanique de 3 436 m2, une trentaine de laboratoires et équipes de recherche ainsi qu’une bibliothèque interuniversitaire de pharmacie riche de plus de 100 000 ouvrages et périodiques.

Plus de 4 000 étudiants y sont inscrits et 200 doctorants se forment à la recherche et par la recherche.

A côté de son cursus traditionnel pharmaceutique qui se déroule sur six années, la Faculté propose une offre de formation en Sciences de la Vie et de la Santé de niveau Licence, Master et Doctorat.

Située au cœur de Paris à proximité du Sénat et du jardin du Luxembourg, la faculté de Pharmacie de Paris réunit, dans ses bâtiments datant pour la plus grande partie de la fin du XIXe siècle, de nombreux éléments artistiques et historiques (peintures, sculptures, mobilier, faïences, jardin botanique…) qui sont le reflet de son activité d’enseignement et de recherche au cours du temps.

Visite commentée

© Charles Plumey