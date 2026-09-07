Visite guidée du musée La Fabrique, Musée La Fabrique, Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Visite guidée du musée La Fabrique Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 Musée La Fabrique Haute-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée vivant où une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes font découvrir 400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie.

Pour expliquer cette reconversion du tissage au plastique, un film documentaire intitulé « D’audace, d’ingéniosité, de sueur» met parfaitement en exergue la faculté d’adaptation des Sigolénois, d’où leur devise : « SURGIT AD FUTURA ».

Musée La Fabrique 6 Rue des Riouses 43600 sainte sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Musée vivant où une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes font découvrir 400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie.

©Musée La Fabrique