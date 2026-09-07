Visite guidée du musée Monet & Goyon, Musée Monet Goyon, Melle

Informations pratiques

Visite guidée du musée Monet & Goyon 19 et 20 septembre Musée Monet Goyon Deux-Sèvres

Tarif préférentiel. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée du musée Monet & Goyon, dédié aux véhicules de la marque.

Embarquez pour une découverte chronologique retraçant l’histoire de l’entreprise, de 1917 à 1959, à travers plus de 60 véhicules entièrement restaurés.

Musée Monet Goyon Place de la poste, 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 83 39 87 96 https://www.musee-monet-goyon.fr/ Découvrez le prestigieux constructeur de motos « Monet & Goyon », dans le musée qui lui est entièrement dédié à Melle. Il rassemble une fabuleuse collection d’engins restaurés conformément à l’origine. Accessible à tous les véhicules. Stationnement à proximité.

Visite guidée du musée Monet & Goyon, dédié aux véhicules de la marque.

©