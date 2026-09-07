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Visite guidée du musée Monet & Goyon, Musée Monet Goyon, Melle

samedi 19 septembre 2026 · Musée Monet Goyon · Melle

Visite guidée du musée Monet & Goyon, Musée Monet Goyon, Melle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Monet Goyon
Adresse
Place de la poste, 79500 Melle
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Tarif préférentiel. Entrée libre.

Visite guidée du musée Monet & Goyon 19 et 20 septembre Musée Monet Goyon Deux-Sèvres

Tarif préférentiel. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée du musée Monet & Goyon, dédié aux véhicules de la marque.
Embarquez pour une découverte chronologique retraçant l’histoire de l’entreprise, de 1917 à 1959, à travers plus de 60 véhicules entièrement restaurés.

Musée Monet Goyon Place de la poste, 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 83 39 87 96 https://www.musee-monet-goyon.fr/ Découvrez le prestigieux constructeur de motos « Monet & Goyon », dans le musée qui lui est entièrement dédié à Melle. Il rassemble une fabuleuse collection d’engins restaurés conformément à l’origine. Accessible à tous les véhicules. Stationnement à proximité.
Visite guidée du musée Monet & Goyon, dédié aux véhicules de la marque.

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