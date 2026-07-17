Visite guidée : « L’archiprêtré de Melle », Ancien Archiprêtré de Melle, Melle

Informations pratiques

Visite guidée : « L’archiprêtré de Melle » 19 et 20 septembre Ancien Archiprêtré de Melle Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ancien archiprêtré de Melle, situé à Mazières-sur-Béronne, se trouve à 4 km au sud-ouest de Melle.

Sa petite église Notre-Dame, mentionnée pour la première fois en 966, date des XIe et XIIe siècles. Cet édifice roman se compose d’une nef unique prolongée par une abside. Ses maçonneries ont toutefois été fortement transformées lors de la réaffectation du bâtiment après la Révolution. Le portail sculpté médiéval et la corniche qui le surmonte sont encore conservés.

Une étude consacrée à la restauration du site a été soumise à la Fondation du patrimoine, dans l’espoir d’obtenir une aide financière de la Mission Bern.

Le domaine comprend également un pigeonnier et un ancien système hydraulique composé d’aqueducs et de canalisations.

Ancien Archiprêtré de Melle 17 chemin de Saint-Jacques, 79500 Mazières-sur-Béronne Melle 79500 Mazières-sur-Béronne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 86 47 92 07 https://Archiprêtré-de-Melle.fr Inscrits, partiellement au titre des monuments historiques en 1990, l’ancienne église Notre-Dame et le système hydraulique (comprenant les nombreuses sources, les bassins, la fontaine et les canalisations) de l’ancien Archiprêtré de Melle à Mazières-sur-Béronne constituent un cadre historique reposant sur un équilibre hydraulique très sensible. Dans le respect de la protection de la nature, si possible, merci de vous garer dans les villages voisins (Mazières-sur-Béronne ou Saint-Romans-lès-Melle) et de venir à pied.

L’ancienne archiprêtré de Melle à Mazières-sur-Béronne est située à 4 km au sud-ouest de Melle. Sa petite église Notre-Dame – mentionée pour la première fois en 966 – date du XI/XIIe siècle. église a…

©l’Archiprêtré S.C.