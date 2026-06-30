Informations pratiques

Preuilly-sur-Claise

Visite guidée du musée

Carrefour des Prisons Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Logé dans la Poterne du Château du Lion, ce musée d’art et traditions populaires vous propose un cheminement dans l’histoire illustré par des objets témoins du riche passé de Preuilly-sur-Claise et des personnages qui y ont résidé.

Logé dans la Poterne du Château du Lion, ce musée d’art et traditions populaires vous propose un cheminement dans l’histoire illustré par des objets témoins du riche passé de Preuilly-sur-Claise et des personnages qui y ont résidé. .

Carrefour des Prisons Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87 sappreuilly@gmail.com

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English :

Housed in the Poterne of the Château du Lion, this museum of folk art and traditions takes you on a journey through history, illustrated by objects bearing witness to Preuilly-sur-Claise’s rich past and the people who lived there.

L’événement Visite guidée du musée Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire