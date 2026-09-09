Visite guidée du Palais de Justice d’Arras, Palais de Justice d’Arras, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice d'Arras · Arras
Informations pratiques
Visite guidée du Palais de Justice d’Arras Samedi 19 septembre, 13h30 Palais de Justice d’Arras Pas-de-Calais
limité à 50 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ancien palais des Etats d’Artois construit au XVIIIe siècle, il abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire d’Arras.
Visite d’1h30 (arriver 30 minutes avant le début de la visite)
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée
Palais de Justice d’Arras 4 Pl. des États d’Artois, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « tj-arras@justice.fr »}]
Ancien palais des Etats d’Artois construit au XVIIIe siècle, il abrite aujourd’hui le tribunal judiciaire d’Arras.
© Palais de justice – Marie Porro
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