Visite guidée du palais de justice et temps d’échanges avec des professionnels de justice, Palais de justice d’Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice d'Amiens · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée du palais de justice et temps d’échanges avec des professionnels de justice Samedi 19 septembre, 09h30 Palais de justice d’Amiens Somme
Entrée gratuite avec réservation sous réserve du nombre limité de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, découvrez le palais de justice d’Amiens lors d’une visite guidée d’environ 40 minutes, animée par une guide-conférencière. Cette découverte du patrimoine et de l’histoire sera agrémentée d’un jeu d’observation : tout au long du parcours, les visiteurs seront invités à retrouver des lettres dissimulées afin de reconstituer, à la fin de la visite, un mot en lien avec la justice.
La visite sera suivie d’un temps d’échanges d’environ 45 minutes avec des professionnels de la justice, autour de la présentation de l’institution judiciaire, des différents métiers, des costumes d’audience, ainsi que de partages d’expériences, d’anecdotes et de réponses aux questions des visiteurs.
Crénaux proposés :
- 9h30 – 10h55
- 11h10 -12h35
- 14h20 – 15h45
- 16h00 – 17h25
Palais de justice d’Amiens 14 rue Robert de Luzarches, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine34 »}]
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, découvrez le palais de justice d’Amiens lors d’une visite guidée d’environ 40 minutes, animée par une guide-conférencière.
©courd’appeld’Amiens
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