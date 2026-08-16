Visite guidée du Parc Chapelle Charbon Parc Chapelle Charbon Paris

Informations pratiques

Depuis l’été 2020, les habitants du 18e arrondissement disposent d’un nouveau parc de 3 hectares situé à la Porte de la Chapelle. A terme, il s’étirera sur 6,5 hectares pour devenir le plus grand espace vert de l’arrondissement. Il occupe en grande partie des emprises ferroviaires de raccordement des faisceaux de la gare du Nord et de la gare de l’Est. Cette histoire ferroviaire est rappelée par la présence d’un quai surmonté d’un “préau”, sorte de toit allongé à structure métallique qui abritait autrefois du tri postal. Outre des espaces de détente et de pique-nique, on y trouve des espaces de jeux variés. Enfin, côté végétal, c’est un véritable morceau de campagne urbaine qui a été créé : de grandes pelouses libres, tantôt tondues, tantôt naturelles, alternent avec des zones humides, tandis que d’autres sont plantées de chênes, de tilleuls, de saules, de bouleau, de peupliers, de hêtres… Les amateurs d’agriculture urbaine ne sont pas en reste, ayant à leur disposition, un verger et un jardin partagé animé par l’association Charbon Vert.

Le programme de la soirée :

18h : Visite guidée du parc Chapelle Charbon par Jacky Libaud. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection de films :

1/ Trois courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardins des Traverses et Grajar

2/ Sauvages / Claude Barras / 2024 / 1h27 * Séance Jeune Public *

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 29 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T19:30:00+02:00

Parc Chapelle Charbon Rue du Pré 75018 Paris

https://cine-jardins.fr/samedi-29-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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