Visite guidée du parc de l’Orangerie, Parc de l’Orangerie, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée du parc de l’Orangerie Samedi 19 septembre, 11h00 Parc de l’Orangerie Bas-Rhin

Rendez-vous devant le pavillon Joséphine, côté Conseil de l’Europe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir lors d’une visite guidée le romantique parc de l’Orangerie. Poumon de la ville de Strasbourg, ce parc fait se rencontrer les habitant·es, la nature, l’architecture et l’art contemporain.

Parc de l’Orangerie 4 Boulevard de l’Orangerie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Quartier européen-Orangerie-Robertsau Bas-Rhin Grand Est 0388522828 https://www.visitstrasbourg.fr/fiche-sit/F223009094_le-parc-de-l-orangerie-strasbourg/ [{« type »: « link », « value »: « https://jep26orangerie.eventbrite.fr »}] Jardin réalisé par deux maires : le premier jardin par le baron Jean-Frédéric de Turckheim (1830-1835) , continué par Georges-Frédéric Schutzenberger (1837-1848) , transformé en 1895 par l’architecte Ott. Les serres métalliques sont détruites en 1880. Bâtiment en bois de l’orangerie construit en 1807 par l’architecte Boudhors, brûlé en 1968 et reconstruit à l’identique par Robert Will. Edification des bâtiments du Conseil de l’Europe en 1976 par Henry Bernard. Tram E – arrêt Droits de l’homme. Bus 6, 30 ou 72 – arrêt Orangerie.

Venez découvrir lors d’une visite guidée le romantique parc de l’Orangerie. Poumon de la ville de Strasbourg, ce parc fait se rencontrer les habitant·es, la nature, l’architecture et l’art…

© Frantisek Zvardon – Ville et Eurométropole de Strasbourg