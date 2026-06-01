Visite guidée du parcours d’art contemporain, Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie, Évreux

Visite guidée du parcours d’art contemporain Dimanche 20 septembre, 15h00 Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie Eure

Durée, 1h30, RDV office de tourisme, dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Quand la ville devient oeuvre

Parcours d’art contemporain à ciel ouvert

Et si Évreux devenait, le temps d’une balade, un musée sans murs ? Cette visite guidée propose une immersion au cœur de la biennale d’art contemporain, où les œuvres dialoguent avec les monuments, les jardins, les places et les lieux du quotidien. Sculptures, installations et créations in situ se dévoilent au fil du parcours, en résonance avec l’histoire, le paysage et l’âme du centre-ville. Accompagnés d’une guide formée par le commissaire de l’exposition, les visiteurs sont invités à regarder autrement la ville, à décrypter les intentions des artistes et à se laisser surprendre par l’art là où on ne l’attend pas toujours. Une déambulation d’1h30, accessible à tous, entre regard éclairé, anecdotes et petites clés de lecture… pour repartir avec l’impression que la ville n’est plus tout à fait la même.

Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie 11 rue de la Harpe, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 24 04 43 https://www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 24 04 43 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lcdl-evreux.fr »}] Le Comptoir des Loisirs est l’Office de Tourisme d’Evreux Portes de Normandie.

Quand la ville devient oeuvre

© Ville d’Evreux