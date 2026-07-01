Visite guidée du quartier de Noailles, Place Edouard Detaille, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée du quartier de Noailles Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Edouard Detaille Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le quartier de Noailles, marqué par l’élégant Hôtel de Noailles, édifié à la fin du XVIIᵉ siècle par Jules Hardouin-Mansart pour une grande famille de la noblesse. Au fil de la promenade, les vestiges de l’ancien domaine révèlent l’histoire d’un vaste ensemble aristocratique qui s’étendait jusqu’à la forêt.

Lieu de rdv : place Edouard Detaille.

Ouverture des réservations mardi 1er septembre.

Place Edouard Detaille Place Edouard Detaille 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}]

Visite guidée

© OTISGBS