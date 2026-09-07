Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Quartier Saint-Christophe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans l’âme vivante du quartier Saint-Christophe, entre patrimoine et savoir-faire ! Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce quartier plein de charme, de ses ruelles typiques et de ses artisans passionnés. Une balade où se mêlent histoire locale, métiers d’art et rencontres humaines.

À partir de 12 ans.

Lieu de rdv : 27 rue Saint-Pierre.

Ouverture des réservations mardi 1er septembre.

Quartier Saint-Christophe 27 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}]

Circuit commenté