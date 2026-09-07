Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Saint-Christophe · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Quartier Saint-Christophe Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Plongez dans l’âme vivante du quartier Saint-Christophe, entre patrimoine et savoir-faire ! Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce quartier plein de charme, de ses ruelles typiques et de ses artisans passionnés. Une balade où se mêlent histoire locale, métiers d’art et rencontres humaines.
À partir de 12 ans.
Lieu de rdv : 27 rue Saint-Pierre.
Ouverture des réservations mardi 1er septembre.
Quartier Saint-Christophe 27 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}]
Circuit commenté
À voir aussi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
- Artistic’ – Chemin des Artistes, Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Atelier Bergamote, Atelier Bergamote, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Jeu de piste au Bel-Air, Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Geocatching sur les traces des Balkans à Saint-Germain-en-Laye, Maison de l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026
- Visite de la galerie d’art Carré d’artistes, Galerie d’art Carré d’artistes, Saint-Germain-en-Laye 19 septembre 2026