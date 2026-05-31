Visite guidée du rectorat de Poitiers sur le site de l’abbaye médiévale de Saint-Jean-de-Montierneuf, Rectorat de Poitiers, Poitiers

Visite guidée du rectorat de Poitiers sur le site de l’abbaye médiévale de Saint-Jean-de-Montierneuf Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Rectorat de Poitiers Vienne

Limité à 30 personnes par visite. Visite guidée sur inscription obligatoire.

Un accueil sera fait au point de rdv devant le rectorat au 22 rue Guuillaume VII le troubadour à Poitiers à chaque horaire de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Découvrez les richesses historiques du rectorat de l’académie de Poitiers lors de visites guidées exclusives.

Ces parcours vous mèneront au cœur de la cour d’honneur et des deux bâtiments principaux, où vous pourrez admirer des témoignages sculptés et peints datant du Moyen Âge, lorsque les lieux abritaient l’abbaye bénédictine Saint-Jean-de-Montierneuf. Vous y explorerez également l’histoire du site, qui accueillait au XIXᵉ siècle l’une des plus grandes casernes de cavalerie de France.

Un guide-conférencier vous accompagnera pour vous plonger dans ces époques fascinantes.

Rectorat de Poitiers 22 rue Guillaume VII le troubadour, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 16 52 65 78 [{« type »: « email », « value »: « daac.patrimoine@ac-poitiers.fr »}] Le rectorat de Poitiers constitue un exemple typique de succession d’établissements sur un même site. Occupé par une importante abbaye dès le Moyen Âge, il connaît une transformation à la Révolution pour devenir un espace militaire, fonction qu’il conserve jusqu’en 1946.

Il accueille ensuite l’ENSMA, École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique, avant de devenir le siège du rectorat tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Découvrez les richesses historiques du rectorat de l’académie de Poitiers lors de visites guidées exclusives.

©patricerocas