Visite guidée du réfectoire des moines, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du réfectoire des moines Samedi 19 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers Paris

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire d’une des plus belles bibliothèques de Paris !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’ancien prieuré Saint-Martin des Champs et de son réfectoire construit vers 1230 dans lequel la bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers est installée depuis 1852.

Visites guidées sur inscription, toutes les demi-heures, de 9h30 à 11h30. RDV dans la cour d’honneur, au 292 rue Saint-Martin. Groupes de 20 personnes

Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers 292 rue Saint-Martin 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France https://bibliotheques.cnam.fr https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-du-Cnam-1242584469089156/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2026-visite-guidee-du-refectoire-du-prieure-saint-martin-des-champs-1990793504964?aff=oddtdtcreator »}] Installée depuis 1852 dans l’ancien réfectoire du prieuré bénédictin de Saint-Martin-des Champs, la salle de lecture de la bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers offre au regard du visiteur une architecture gothique très élégante. On y observe toujours la chaire du lecteur, richement décorée, témoin de la vie monacale, ainsi que le porche aux ornements végétaux.

Visite commentée du réfectoire des moines

Dircom Cnam © L.Benoit