Visite guidée du sentier Corot et spectacle Rue du panorama Lormes
mercredi 26 août 2026 · Rue du panorama · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Visite guidée du sentier Corot et spectacle
Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-26
“Visite guidée du sentier Corot”.
De 10h30 à 12h, gratuit, limité à 24 personnes. Inscriptions à l’Office de Tourisme
De 17h à 18h30, Grand seul en scène “Victor Hugo, un géant dans son siècle” par Pierre Jouvencel, comédien. Gratuit, ouvert à tous, réservation des places à l’Office de Tourisme .
Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74
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English : Visite guidée du sentier Corot et spectacle
L’événement Visite guidée du sentier Corot et spectacle Lormes a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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