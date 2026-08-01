Visite guidée du sentier Corot et spectacle Rue du panorama Lormes

Informations pratiques

Lormes

Visite guidée du sentier Corot et spectacle

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

“Visite guidée du sentier Corot”.

De 10h30 à 12h, gratuit, limité à 24 personnes. Inscriptions à l’Office de Tourisme

De 17h à 18h30, Grand seul en scène “Victor Hugo, un géant dans son siècle” par Pierre Jouvencel, comédien. Gratuit, ouvert à tous, réservation des places à l’Office de Tourisme .

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74

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English : Visite guidée du sentier Corot et spectacle

L’événement Visite guidée du sentier Corot et spectacle Lormes a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs