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AGENDA · Lormes

Visite guidée du sentier Corot et spectacle Rue du panorama Lormes

mercredi 26 août 2026 · Rue du panorama · Lormes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du panorama
Adresse
Eglise Saint-Alban
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Visite guidée du sentier Corot et spectacle

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-26

“Visite guidée du sentier Corot”.
De 10h30 à 12h, gratuit, limité à 24 personnes. Inscriptions à l’Office de Tourisme
De 17h à 18h30, Grand seul en scène “Victor Hugo, un géant dans son siècle” par Pierre Jouvencel, comédien. Gratuit, ouvert à tous, réservation des places à l’Office de Tourisme   .

Rue du panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 82 74 

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English : Visite guidée du sentier Corot et spectacle

L’événement Visite guidée du sentier Corot et spectacle Lormes a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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