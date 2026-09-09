Visite guidée du site Bourgmayer – ancien couvent de la Visitation, Direction Départementale des Territoires (DDT Ain), Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Visite guidée du site Bourgmayer – ancien couvent de la Visitation Samedi 19 septembre, 09h30 Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Le public pourra découvrir sous forme d’une visite guidée d’une durée de 45 min environ, le bâtiment (le cloître, les étages…) et ses abords, retraçant son évolution au fil des siècles, depuis l’ancien couvent de l’Ordre de la Visitation jusqu’à sa réhabilitation au XXème siècle pour le transformer en un site administratif de l’Etat. Un exemple exceptionnel de reconversion d’un ancien monastère en bâtiment public en cœur de ville.
Le samedi 19 septembre uniquement
Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) 23 rue Bourgmayer 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 45 62 39 [{« type »: « link », « value »: « https://enqueteur.ain.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php?r=survey/index&sid=954838&lang=fr »}] Parkings à proximité et transports en communs (Gare-Bus) – Stationnement vélo disponible
Visite commentée d’une durée de 45 min
©archivesmunicipalesBourgenBresse
À voir aussi à Bourg En Bresse (Ain)
- [CONFÉRENCE et EXPOSITION] Valeurs des Sols, Direction Départementale des Territoires de l’Ain – DDT, Bourg-en-Bresse 15 septembre 2026
- Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Exposition de vielles à roues, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse, Banque de France, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026