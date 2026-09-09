Visite guidée du site Bourgmayer – ancien couvent de la Visitation, Direction Départementale des Territoires (DDT Ain), Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Visite guidée du site Bourgmayer – ancien couvent de la Visitation Samedi 19 septembre, 09h30 Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le public pourra découvrir sous forme d’une visite guidée d’une durée de 45 min environ, le bâtiment (le cloître, les étages…) et ses abords, retraçant son évolution au fil des siècles, depuis l’ancien couvent de l’Ordre de la Visitation jusqu’à sa réhabilitation au XXème siècle pour le transformer en un site administratif de l’Etat. Un exemple exceptionnel de reconversion d’un ancien monastère en bâtiment public en cœur de ville.

Le samedi 19 septembre uniquement

Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) 23 rue Bourgmayer 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 45 62 39 [{« type »: « link », « value »: « https://enqueteur.ain.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php?r=survey/index&sid=954838&lang=fr »}] Parkings à proximité et transports en communs (Gare-Bus) – Stationnement vélo disponible

Visite commentée d’une durée de 45 min

©archivesmunicipalesBourgenBresse