Visite guidée du site de la Maison-Mère, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur · Angers

Informations pratiques

Visite guidée du site de la Maison-Mère 19 et 20 septembre Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Maine-et-Loire

Limité à 25 personnes par groupe. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 18 septembre à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel jusqu’à la façade de l’abbaye Saint-Nicolas. Durée 1h30. 800 m de marche à prévoir.

Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 37 59 49 [{« type »: « phone », « value »: « 02-41-37-59-49 »}, {« type »: « email », « value »: « archivistemm@gmail.com »}]

Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel jusqu’à la façade de l’abbaye Saint-Nicolas. Durée 1h30. 800 m de marche à prévoir.

© Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur