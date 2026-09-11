Visite guidée du site de la Maison-Mère, Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur · Angers
Informations pratiques
Visite guidée du site de la Maison-Mère 19 et 20 septembre Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Maine-et-Loire
Limité à 25 personnes par groupe. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 18 septembre à 16h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel jusqu’à la façade de l’abbaye Saint-Nicolas. Durée 1h30. 800 m de marche à prévoir.
Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 37 59 49 [{« type »: « phone », « value »: « 02-41-37-59-49 »}, {« type »: « email », « value »: « archivistemm@gmail.com »}]
Visite de la chapelle, des jardins et du tunnel jusqu’à la façade de l’abbaye Saint-Nicolas. Durée 1h30. 800 m de marche à prévoir.
© Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
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