Visite guidée du site troglodytique de Mauvières, Tour de Mauvières, Loches
samedi 19 septembre 2026 · Tour de Mauvières · Loches
Informations pratiques
Visite guidée du site troglodytique de Mauvières Samedi 19 septembre, 14h00 Tour de Mauvières Indre-et-Loire
25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).
Tour de Mauvières 22 Rue des Carriers, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}] La ville qui s’étendait à l’ouest, au pied du château, était défendue par une enceinte flanquée de tours et percée de quatre portes dont seules deux subsistent.
Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).
©Ville de Loches
À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)
- Concert de Morgane Loches 17 juillet 2026
- Séances Découverte de la Réflexologie Loches 18 juillet 2026
- Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches 19 juillet 2026
- Visite à déguster Loches 21 juillet 2026
- Nettoyage de nature Loches 21 juillet 2026