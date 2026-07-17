Visite guidée du site troglodytique de Mauvières, Tour de Mauvières, Loches

Informations pratiques

Visite guidée du site troglodytique de Mauvières Samedi 19 septembre, 14h00 Tour de Mauvières Indre-et-Loire

25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).

Tour de Mauvières 22 Rue des Carriers, 37600 Loches, France Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}] La ville qui s’étendait à l’ouest, au pied du château, était défendue par une enceinte flanquée de tours et percée de quatre portes dont seules deux subsistent.

Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).

©Ville de Loches