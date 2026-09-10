Visite guidée du temple protestant, Temple protestant de Corbeil Essonnes, Corbeil-Essonnes
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Corbeil Essonnes · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite guidée du temple protestant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple protestant de Corbeil Essonnes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À travers la visite du temple inauguré en 1862, le visiteur comprendra comment l’histoire de l’édifice est liée à celle de la commune. Exposition et objets à découvrir.
Temple protestant de Corbeil Essonnes 16 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France https://corbeil-evry.epudf.org/ Temple Protestant contruit en 1862 pour les communautés protestantes Luthérienne et Réformée du secteur. Aujourd’hui, propriété de l’Eglise Protestante Unie de France. Parking : allée Aristide Briand
Visite commentée
©mairiecorbeilessonnes
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