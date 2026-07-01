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Visite guidée du temple protestant, Temple protestant, Évreux

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Évreux

Visite guidée du temple protestant, Temple protestant, Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
5 rue du chantier, 27000 Evreux
Ville
27000 Évreux
Département
Eure
Tarif
Durée 1h, 35 pers. max.

Visite guidée du temple protestant Samedi 19 septembre, 15h30 Temple protestant Eure

Durée 1h, 35 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Exposition et visite guidée du temple protestant

Temple protestant 5 rue du chantier, 27000 Evreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 02 32 33 02 16 https://www.facebook.com/EPUdFEvreux Nous fêtons cette année les 70 ans de cette église construite par l’architecte parisien Aloïs Verrey. L’occasion de découvrir ce lieu qui a même gardé son mobilier et décor d’origine.
Exposition et visite guidée du temple protestant

©epuf Evreux

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