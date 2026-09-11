Visite guidée du Théâtre 13, Théâtre 13 / Bibliothèque, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre 13 Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’ENSA Paris-Val de Seine organise en collaboration avec le Théâtre 13/Bibliothèque une visite architecturale de lieu culturel du 13ème arrondissement. Des étudiants de l’École formés à la médiation feront découvrir lors de deux visites les coulisses du théâtre et son architecture “entre les rails”. Ces visites sont sur réservation.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 01 45 88 62 22 http://www.theatre13.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre13.com/spectacle/visite-du-t13-bibliotheque-2/ »}] M° Bibliothèque F. Mitterrand

Visite commentée

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