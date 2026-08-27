Visite guidée du théâtre de La Commune, Théâtre La Commune, Aubervilliers

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre de La Commune Samedi 19 septembre, 16h00 Théâtre La Commune Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses du Théâtre de la Commune !

A 16h et à 17h : des visites commentées du théâtre pour le découvrir de l’intérieur et plonger dans l’histoire du bâtiment et de celles et ceux qui l’ont marquée depuis 1965, année de sa création.

Gratuit sur réservation sur ce lien https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees (nombre de places limité)

Théâtre La Commune 2 rue Édouard Poisson, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148331616 http://lacommune-aubervilliers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-27T09:21:13.061Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « ateliers@lacommune-aubervilliers.fr », « response »: {« passId »: 433526480, « isPending »: false, « addressId »: 1049461}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:12.813Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2557005, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:12.909Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483843945, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:13.060Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433526480 »}] [{« link »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}] Le théâtre de la Commune, souvent appelé La Commune, est un Centre dramatique national située à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La Commune a été fondée par Gabriel Garran en 1960 avec le soutien de Jack Ralite. Il a été dirigé successivement par Gabriel Garran (1960-1984), Alfredo Arias (1985-1990), Brigitte Jaques (1991-1997), Didier Bezace (1997-2014) et Marie-José Malis (depuis 2014).

Plongez dans les coulisses du Théâtre de la Commune !

©MarcDomage