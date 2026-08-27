Visite guidée du théâtre de La Commune, Théâtre La Commune, Aubervilliers
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre La Commune · Aubervilliers
Informations pratiques
Visite guidée du théâtre de La Commune Samedi 19 septembre, 16h00 Théâtre La Commune Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Plongez dans les coulisses du Théâtre de la Commune !
A 16h et à 17h : des visites commentées du théâtre pour le découvrir de l’intérieur et plonger dans l’histoire du bâtiment et de celles et ceux qui l’ont marquée depuis 1965, année de sa création.
Gratuit sur réservation sur ce lien https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees (nombre de places limité)
Théâtre La Commune 2 rue Édouard Poisson, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148331616 http://lacommune-aubervilliers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-27T09:21:13.061Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « ateliers@lacommune-aubervilliers.fr », « response »: {« passId »: 433526480, « isPending »: false, « addressId »: 1049461}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:12.813Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2557005, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:12.909Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483843945, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T09:21:13.060Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433526480 »}] [{« link »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}] Le théâtre de la Commune, souvent appelé La Commune, est un Centre dramatique national située à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La Commune a été fondée par Gabriel Garran en 1960 avec le soutien de Jack Ralite. Il a été dirigé successivement par Gabriel Garran (1960-1984), Alfredo Arias (1985-1990), Brigitte Jaques (1991-1997), Didier Bezace (1997-2014) et Marie-José Malis (depuis 2014).
Plongez dans les coulisses du Théâtre de la Commune !
©MarcDomage
À voir aussi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
- Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026 Le Point Fort Aubervilliers 12 septembre 2026
- 130e Festival des Jardins familiaux – Le village associatif, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 19 septembre 2026
- 130e Festival des jardins familiaux, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 19 septembre 2026
- 130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Rémi Kulik, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 19 septembre 2026
- Le 130e – Festival des Jardins Familiaux -Visites des Jardins de Pantin et plantation d’un arbre, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 19 septembre 2026