Visite guidée du Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne, Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Samedi 19 septembre, venez visiter l’un des plus remarquable théâtre à l’italienne de France.

Le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne est un joyau architectural, dont la construction débuta en 1867 à la demande de Napoléon III afin de divertir la cour qui l’accompagnait pendant ses séjours à Compiègne. Il fut inauguré, après un long sommeil, en 1991.

Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial est également réputé pour la qualité de son acoustique. Le célèbre chef d’orchestre Carlo Maria Giulini la considérait « comme une des plus parfaites du monde, plus accomplie que celle du Musikverein de Vienne, pourtant la référence en la matière.».

Seule scène lyrique de Picardie et Centre de production des Hauts-de-France, le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne propose une programmation riche et exigeante mêlant opéras, concerts, ballets et spectacles musicaux.

Début des visites à 14h, à 15h15 et à 16h30

Durée : 1 heure

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Compiègne

Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne 3 rue Othenin, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344401710 http://www.theatresdecompiegne.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.compiegne-pierrefonds.fr/ »}] Seule scène lyrique en Picardie et Centre de production des Hauts-de-France, le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne propose une programmation riche et exigeante mêlant opéras, concerts, ballets et spectacles musicaux.

Samedi 19 septembre, venez visiter l’un des plus remarquables théâtres à l’italienne de France.

© Dimitri Bourriau