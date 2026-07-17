Visite guidée du théâtre Ledoux, Théâtre Ledoux, Besançon

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre Ledoux Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00, 18h00 Théâtre Ledoux Doubs

Sur inscription | 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’équipe de médiation des 2 Scènes vous propose de découvrir les coulisses du théâtre Ledoux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. En préambule, vous découvrirez l’histoire de ce lieu emblématique de la vie culturelle bisontine puis les endroits normalement inaccessibles au public vous seront dévoilés.

Le théâtre Ledoux n’aura plus aucun secret pour vous !

Attention, pour les personnes à mobilité réduite : présence de nombreux escaliers.

Théâtre Ledoux 49 rue Mégevand, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878585 https://les2scenes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 87 85 85 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@les2scenes.fr »}] Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Besançon connaît une période de stabilité économique propice au développement urbain. En 1764, Charles-André de Lacoré, nouvel intendant de Franche-Comté, s’installe à Besançon. Désireux d’apporter les embellissements nécessaires à une capitale, il fait appel pour la construction du théâtre à un architecte parisien de renom, Claude-Nicolas Ledoux, déjà présent en Franche-Comté pour la construction de la Saline Royale de la forêt de Chaux. La construction du théâtre commence au printemps de 1778 sous la conduite de l’architecte Bertrand, les travaux seront terminés en 1784. Claude Nicolas Ledoux va pouvoir avec cette commande bisontine concrétiser sa conception du théâtre. S’inspirant de l’architecte italien Palladio (1508-1580) pour le traitement de sa façade et l’architecture extérieure du bâtiment, Ledoux innove pour l’agencement intérieur. Supprimant les loges des théâtres à l’italienne, il renoue avec la tradition antique des gradins disposés en hémicycle. Alors que le parterre est traditionnellement réservé aux couches populaires, l’architecte imagine un parterre assis. Enfin, dernière innovation et non des moindres, Ledoux crée à Besançon la première fosse d’orchestre au monde. Le théâtre connaît des transformations au siècle suivant, mais en avril 1958, un incendie en détruit l’intérieur. La salle de spectacle ne sera pas reconstruite à l’identique. Tramway : lignes T1, T2 – stations Révolution ou Chamars. Bus : lignes L4, L6, 10 – arrêt Granvelle et ligne L3 – arrêt Carmes. Voiture : parking de la mairie, place Saint-Jacques. Places PMR : place du Théâtre, accès à l’arrière du bâtiment.

L’équipe de médiation des 2 Scènes vous propose de découvrir les coulisses du théâtre Ledoux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. En préambule, vous découvrirez l’histoire de ce lieu …

© Nicolas Waltefaugle