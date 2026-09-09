Visite guidée du Théâtre Montansier de Versailles, Théâtre Montansier, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Montansier · Versailles
Informations pratiques
Visite guidée du Théâtre Montansier de Versailles 19 et 20 septembre Théâtre Montansier Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du Théâtre Montansier autour du parcours photo Spirit of Versailles frappe les trois coups.
Plongez au cœur de l’histoire avec l’exposition photographique Spirit of Versailles frappe les 3 coups au Montansier. Entre parcours secret et foyer majestueux, suivez le fantôme d’une petite héroïne, un rien malicieuse, au travers les coulisses du lieu. Cette immersion visuelle signée Corto Salto mêle poésie et regard décalé. L’occasion unique de mieux connaître ce patrimoine vivant de 1777 et poser un œil neuf sur ses splendeurs cachées.
Pour découvrir l’univers de Corto Salto : www.cortosalto.com
Rendez-vous sur le parvis, départ toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes
Théâtre Montansier 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139201600 http://www.theatremontansier.com https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles?ref=hl;https://twitter.com/LeMontansier;https://www.pinterest.com/LeMontansier/ [{« link »: « http://www.cortosalto.com »}] Inspiré des théâtres de Victor Louis. Construction du XVIIIe siècle ; décor intérieur des années 1840 et 1880. Gares Rive-Droite / Rive-Gauche / Chantiers
Visite guidée et parcours photo « Spirit of Versailles frappe les trois coups. »
©Dimitri Bourriau
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