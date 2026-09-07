Visite guidée du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Tribunal du Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Visite guidée du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal du Puy-en-Velay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire et l’architecture de cet édifice emblématique construit au XIXe siècle. Elle sera suivie d’une présentation du système judiciaire par un professionnel du tribunal, vous permettant ainsi de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et les missions exercées au sein de cette institution.

(Réservation sur le site du Musée Crozatier)

Tribunal du Puy-en-Velay Place du Breuil, 43000 le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/evenement/j-e-p-le-tribunal-du-puy-gratuit/ »}] À l’origine, en 1818, le Tribunal civil est situé dans un quartier du Puy-en-Velay dont les rues qui le desservent sont très étroites et d’un accès difficile. La place du Breuil, en dehors de la vieille ville, devient le lieu où sont délocalisés de nombreux bâtiments publics au cours du 19e siècle. C’est le cas du Tribunal civil dont les travaux débutent en 1837, menés par Claude Kleist, ingénieur des Ponts et Chaussées et architecte. Parkings (payants) : parking Michelet et parking en surface et souterrain du Breuil

Journées européennes du patrimoine

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