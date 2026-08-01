Visite guidée du village de Madiran Devant l’église Madiran
vendredi 14 août 2026 · Devant l'église · Madiran
Informations pratiques
Madiran
Visite guidée du village de Madiran
Devant l’église 4 Rue de l’Église Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Visite guidée organisée dans le cadre des Fêtes de Madiran
Guidée par l’Office de Tourisme Cœur Sud-Ouest, cette visite vous invite à explorer Madiran sous un angle inattendu. Bien au-delà de son célèbre vignoble, Madiran dévoile une histoire riche, des bâtiments chargés de mémoire et des anecdotes étonnantes. Du prieuré bénédictin à l’ancienne halle, en passant par les ruelles discrètes et les vestiges du passé, laissez-vous surprendre par les secrets bien gardés de ce village au charme authentique.
Lieu de départ devant l’église de Madiran
Pas de paiement sur place, inscription et règlement en ligne en amont.
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Devant l’église 4 Rue de l’Église Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com
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English :
Guided tour organized as part of the Fêtes de Madiran festival
Guided by the Office de Tourisme C?ur Sud-Ouest, this tour invites you to explore Madiran from an unexpected angle. Beyond its famous vineyards, Madiran boasts a rich history, buildings steeped in memory and surprising anecdotes. From the Benedictine priory to the old market hall, via the discreet alleyways and vestiges of the past, let yourself be surprised by the well-kept secrets of this village with its authentic charm.
? Departure point: in front of Madiran church
No payment on site, registration and payment online in advance.
L’événement Visite guidée du village de Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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