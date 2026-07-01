Visite guidée d’un ancien collège des Jésuites, Ancien collège des Jésuites, Reims

Informations pratiques

Visite guidée d’un ancien collège des Jésuites 19 et 20 septembre Ancien collège des Jésuites Marne

Inscription sur place. Départ toutes les 20 minutes. Limitée à 20 personnes. En raison de l’affluence, prévoir un temps d’attente. La durée de la visite est d’environ 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagnés de guides-conférencières de Reims Tourisme et Congrès, partez à la découverte des espaces les plus remarquables de l’ancien collège des Jésuites.

Cette visite vous emmènera à travers les différentes parties historiques du site : la remarquable bibliothèque baroque, le réfectoire orné de boiseries et de peintures retraçant la vie des fondateurs de la Compagnie de Jésus, l’ancienne cuisine aux volumes impressionnants, la salle des actes où se tenaient autrefois les assemblées importantes et enfin la chapelle, témoin de la vie spirituelle intense du lieu.

Un parcours passionnant pour comprendre l’histoire, l’architecture et la vocation pédagogique de ce site emblématique du XVIIᵉ siècle.

Ancien collège des Jésuites 1 place Museux, 51000 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble architectural du XVIIᵉ siècle comprend une bibliothèque, chef-d’œuvre de l’art baroque français, ainsi qu’un réfectoire orné de boiseries et de peintures de Jean Hélart retraçant la vie de saint Ignace de Loyola et de saint François-Xavier, fondateurs de la Compagnie de Jésus.

Dans la cour des Pères, on peut admirer un cadran solaire et des vignes rapportées de la Terre sainte par les jésuites, datant également du XVIIᵉ siècle.

Après la réouverture du FRAC Champagne-Ardenne, l’ancien collège des Jésuites a été rénové pour accueillir le campus rémois de Sciences Po à partir de 2010.

Accompagnés de guides-conférencières de Reims Tourisme et Congrès, partez à la découverte des espaces les plus remarquables de l’ancien collège des Jésuites.

© Sciences Po