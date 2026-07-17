Visite guidée d’un patrimoine remarquable, Immeuble rue de l’Amiral Roussin, Paris

Informations pratiques

Visite guidée d’un patrimoine remarquable Samedi 19 septembre, 11h10, 14h10 Immeuble rue de l’Amiral Roussin Paris

20 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:10:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:10:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite-conférence qui invite le public à découvrir l’histoire architecturale et patrimoniale de cet immeuble remarquable, son évolution au fil du temps et les actions de la fondation pour sa préservation.

Immeuble rue de l’Amiral Roussin 63 rue de l’Amiral Roussin, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.fondationlebaudy.fr/ Le Groupement des Maisons Ouvrières créé en 1899, devenu Fondation reconnue d’utilité publique en 1906, porte le nom de sa bienfaitrice, Amicie Lebaudy. L’une des vocations du Conseil d’Administration de l’époque était de lutter contre le logement insalubre tout en menant une réflexion sur la qualité de l’architecture et sur les techniques du bâtiment. Cet immeuble remarquable édifié pendant la période Art Nouveau dans un quartier chargé d’histoire présente un qualité architecturale remarquable. Cette visite conférence invite le public à découvrir l’histoire architecturale et patrimoniale de cette immeuble remarquable à Paris, son évolution au fil du temps et les actions de la fondation pour sa préservation. ligne 12, sortie « 1 » place Adolphe Chérioux, à 7mn à pied

Visite commentée

©Fondation Amicie Lebaudy