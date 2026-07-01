Visite guidée d’un Tennis Club historique, Tennis club, Reims

Informations pratiques

Visite guidée d’un Tennis Club historique Samedi 19 septembre, 09h30 Tennis club Marne

Inscription sur place. Nombre de places limité. En cas d’affluence, prévoir une attente. Départ toutes les 30 min. Dernier départ à 12 h 30. Durée de visite : 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Visite guidée en compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

Tennis club 15 rue Lagrive, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.tcreims.com Espace urbain paysager, le Tennis club est fondé en 1920, dans le cadre de l’amitié franco-américaine. Il se compose d’une piscine à pergola dite à l’antique (œuvre de Jean Rapin), d’un club-house (d’Edouard Redon), et de courts couverts (de Jacques Herbé et des frères Galloy).

Visite guidée en compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

© Franck Poidevin