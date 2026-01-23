Visite guidée d’une ancienne caserne de pompiers, Caserne Chanzy, Reims

Informations pratiques

Visite guidée d’une ancienne caserne de pompiers 19 et 20 septembre Caserne Chanzy Marne

Non adaptée aux personnes à mobilité réduite (montée de 144 marches). Âge minimum 12 ans. Sous réserve des conditions météorologiques. Durée de visite : 45 minutes. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette ancienne caserne de pompiers, réalisée par l’architecte François Maille, est inaugurée en 1926. Depuis 2019, elle a été transformée en hôtel de luxe tout en conservant son architecture art déco et sa tour de séchage. Profitez d’une visite guidée pour explorer ce lieu exceptionnel et son histoire.

Déconseillée aux personnes sujettes au vertige.

Caserne Chanzy 18 rue Tronsson Ducoudray 51100 Reims Reims 51000 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com/ »}] Construite en 1926 en plein centre-ville de Reims, face à la cathédrale Notre-Dame, la Caserne Chanzy a été conçue par l’architecte François Maille dans un style Art déco, dans le cadre de la reconstruction de la ville après la Première Guerre mondiale. Elle constitue alors la première caserne moderne de la ville, succédant à un simple poste de secours installé dans des baraquements dès 1920.

Organisée en trois ailes autour d’une cour centrale, elle se distingue notamment par sa tour de séchage des tuyaux, s’élevant tel un campanile, ainsi que par sa façade en pierre de taille donnant sur les rues Chanzy et Tronsson-du-Coudray.

Fermée en 1993, la caserne est restée inoccupée jusqu’à sa réhabilitation en hôtel-spa 5 étoiles. Inaugurée en 2019 sous l’enseigne Caserne Chanzy (Marriott Autograph Collection), cette transformation a su préserver l’esprit Art déco du lieu : la façade d’origine a été conservée, la tour de séchage maintenue, et le bas-relief représentant les sapeurs-pompiers soigneusement restauré.

Cette ancienne caserne de pompiers, réalisée par l’architecte François Maille, est inaugurée en 1926. Depuis 2019, elle a été transformée en hôtel de luxe tout en conservant son architecture art déco…

© Ville de Reims