Visite guidée d’une mosquée, Grande mosquée de Reims, Reims

Informations pratiques

Visite guidée d’une mosquée 19 et 20 septembre Grande mosquée de Reims Marne

Les visites se font en groupe avec un guide et selon le flux et la capacité d’accueil. Réservation conseillée par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors de la visite guidée, vous découvrirez la salle de prière principale baignée d’une lumière naturelle, ainsi que les espaces annexes dédiés à l’enseignement, à la culture et à la vie du lieu.

Grande mosquée de Reims 7 Chaussée Saint-Martin, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 82 64 84 http://www.amcir.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@amcir.fr »}] Achevée en 2014, la Grande Mosquée de Reims s’étend sur 4 500 m².

L’espace comporte un minaret de 14 mètres de haut, deux coupoles, une salle de prière pouvant accueillir 800 hommes au rez-de-chaussée, une autre pouvant accueillir 400 femmes au premier étage. Une salle polyvalente est réservée aux conférences et aux événements festifs.

Lors de la visite guidée, vous découvrirez la salle de prière principale baignée d’une lumière naturelle, ainsi que les espaces annexes dédiés à l’enseignement, à la culture et à la vie du lieu.

© Grande Mosquée