Visite guidée Eglise Saint-Voy, Eglise Saint-Voy, Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Visite guidée Eglise Saint-Voy Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise Saint-Voy Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Guidé par Jean-Claude Soubeyrand des Amis de Saint-Voy, découvrez l’Église romane de Saint-Voy (XIème siècle) ancien chef lieu de la paroisse catholique et Temple protestant édifié au début du XIXème siècle. L’installation du protestantisme durant le XVIème siècle, son histoire. Une visite guidée passionnante sur l’histoire locale.

Rendez-vous à 15h devant l’Eglise. Durée 2h. Libre participation sur place.

Eglise Saint-Voy 43520 le Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]

Guidé par Jean-Claude Soubeyrand des Amis de Saint-Voy, découvrez l’Église romane de Saint-Voy (XIème siècle) ancien chef lieu de la paroisse catholique et Temple protestant édifié au début du XIXème…

© Nancy Epalle – Office de tourisme du Haut-Lignon