Visite libre de l’extérieur Maison forte de Panelier, Maison forte de Panelier, Mazet-Saint-Voy
samedi 19 septembre 2026 · Maison forte de Panelier · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Visite libre de l’extérieur Maison forte de Panelier 19 et 20 septembre Maison forte de Panelier Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites libres de l’extérieur uniquement, les 2 jours.
Maison forte de Panelier Panelier 43520 MAZET-SaInt Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/la-montagne-inspiree/inspirations-culturelles/albert-camus-et-le-plateau/ Camus arrive à la fin de l’été 1942 à la pension du Panelier au Mazet-Saint-Voy que tient Sarah Oettly, une parente de sa femme Francine. Atteint de tuberculose en 1931, Francine lui conseille l’air frais et pur de moyenne montagne afin d’échapper à « la fournaise » d’Oran.
Visites libres de l’extérieur uniquement, les 2 jours.
© Jean Marc Vidal – Office de tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire)
- Le Calibert fait sa rentrée Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Panelier Panelier Mazet-Saint-Voy 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Thézard Thézard Mazet-Saint-Voy 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Moulins du Bouchat Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Voy Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 19 septembre 2026