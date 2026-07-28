Visite guidée en canoë COMPLET Argentonnay
mardi 28 juillet 2026 · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Visite guidée en canoë COMPLET
Détours dans l’eau Base de plein air Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Naviguez sur les rivières d’Argentonnay et découvrez au fil de l’eau le patrimoine historique et naturel de cette ancienne cité médiévale. Accompagnés de deux guides, partez à la rencontre de sa faune et de sa flore, admirez les vestiges du château de Philippe de Commynes, les ponts et les hauteurs de la ville, et ressourcez-vous dans ses Espaces Naturels Sensibles. En partenariat avec Détours dans l’Eau.
Conditions de participation:
-à partir de 6 ans
-savoir nager
-se munir de chaussures fermées.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. COMPLET .
Détours dans l’eau Base de plein air Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
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English : Visite guidée en canoë COMPLET
L’événement Visite guidée en canoë COMPLET Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bocage Bressuirais
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