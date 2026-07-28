Informations pratiques

Argentonnay

Visite guidée en canoë COMPLET

Détours dans l’eau Base de plein air Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04

Naviguez sur les rivières d’Argentonnay et découvrez au fil de l’eau le patrimoine historique et naturel de cette ancienne cité médiévale. Accompagnés de deux guides, partez à la rencontre de sa faune et de sa flore, admirez les vestiges du château de Philippe de Commynes, les ponts et les hauteurs de la ville, et ressourcez-vous dans ses Espaces Naturels Sensibles. En partenariat avec Détours dans l’Eau.

Conditions de participation:

-à partir de 6 ans

-savoir nager

-se munir de chaussures fermées.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. COMPLET .

Détours dans l’eau Base de plein air Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visite guidée en canoë COMPLET

L’événement Visite guidée en canoë COMPLET Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bocage Bressuirais