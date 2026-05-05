Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise Maison des têtes Valence
Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise Maison des têtes Valence mercredi 26 août 2026.
Valence
Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 10:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Du haut des toits, une voix veille sur la ville et en raconte les secrets…
.
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the rooftops, a voice watches over the city and tells its secrets?
L’événement Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Printemps des cimetières avenue de Romans Valence 8 mai 2026
- Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale avenue de la Comète Valence 10 mai 2026
- Concert Chants du monde Chapelle Sainte-Germaine Valence 10 mai 2026
- Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence 10 mai 2026
- Visite olfactive en famille Musée de Valence Valence 10 mai 2026