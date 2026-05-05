Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise Maison des têtes Valence

Valence

Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 10:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Du haut des toits, une voix veille sur la ville et en raconte les secrets…

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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

From the rooftops, a voice watches over the city and tells its secrets?

L’événement Visite guidée en famille Les chroniques d’une gargouille valentinoise Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme