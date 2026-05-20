Visite guidée en famille Théâtre Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Visite guidée en famille

Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-22 14:00:00

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2026-10-22 2027-02-24 2027-04-21

Le Théâtre de Lunéville vous propose un parcours découverte à faire en famille durant les vacances scolaires. Découvrez de manière ludique l’histoire et les anecdotes du lieu, mais aussi les coulisses et les métiers qui gravitent autour du plateau. Pourquoi existe-t-il un théâtre à l’italienne à Lunéville ? Où est le paradis ? Comment fonctionne la machinerie ? Pourquoi les régisseurs sont-ils vêtus de noir ? On vous dit tout… ou presque, et on vous réserve quelques surprises ! Durée 1h15 environ Gratuit sur réservation par mail à billetterie@theatredeluneville.fr Attention, jauge limitée à 15 personnes. D’autres visites peuvent être organisées pour des associations, sur demande au 03 83 76 48 66.Tout public

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Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

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English :

The Théâtre de Lunéville invites you to take a family-friendly discovery tour during school vacation. Discover the history and anecdotes of the venue in a fun way, as well as a behind-the-scenes look at the various roles involved in theater production. Why is there an Italian-style theater in Lunéville? Where is “paradise”? How does the stage machinery work? Why are stage managers dressed in black? We’ll tell you everything… or almost everything—and we’ve got a few surprises in store for you! Duration: approximately 1 hour and 15 minutes. Free with reservation by email at billetterie@theatredeluneville.fr. Please note: capacity is limited to 15 people. Other tours can be arranged for organizations upon request at 03 83 76 48 66.

L’événement Visite guidée en famille Lunéville a été mis à jour le 2026-07-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS