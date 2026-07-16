Visite guidée et commentée des anciennes Glacières de Strasbourg, Anciennes usines des glacières, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée et commentée des anciennes Glacières de Strasbourg 19 et 20 septembre Anciennes usines des glacières Bas-Rhin

Strictement limité à 18 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Comment fabriquait-on de la glace pour la conservation des aliments fin XIXème siècle?

En 1897, pour répondre aux besoins croissants de I’industrie alimentaire, des brasseurs et des bouchers-charcutiers installent, dans les anciens locaux de moulins, une usine de fabrication de glace en barres. L’usine, agrandie en 1903 et 1912, ne sera plus modifiée par la suite, et nous est ainsi parvenue pratiquement intacte, constituant un rare témoignage d’une usine du XIXe siècle, avec toute I’authenticité de ses installations monumentales baignant dans leur ambiance d’époque.

L’énergie fournie par la rivière faisait aussi tourner deux alternateurs produisant du courant alterné triphasé, dont I’un est construit par Brown et Boveri en 1897. Cet appareil est une pièce archéologique rarissime, constituant l’alternateur le plus ancien de cette firme encore conservé et en état de marche.

Visite guidée strictement limitée à 18 personnes maximum!

Pas de réservations. Premier arrivé premier servi, dans la limite des places disponibles!

Le site est inadapté aux personnes à mobilité réduité (escaliers et passages étroits) et aux poussettes.

De 7 à 77 ans.

Anciennes usines des glacières Quai des Moulins, 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est http://www.glacest.org L’usine à froid, située dans la Petite France à Strasbourg, construite en 1895, a fonctionné jusqu’en 1990.

Le site présente des machines géantes pour comprendre la production de froid artificiel par la détente de gaz, des turbines hydrauliques et alternateurs (pour l’énergie), et des compresseurs et condenseurs (pour le froid). Toute la chaîne de fabrication est toujours en état de marche : 3 turbines, 4 compresseurs, 2 alternateurs, permettant la fabrication artificielle de glace et la production d’électricité.

L’ensemble des installations techniques est classé au titre des monuments historiques depuis 1993. L’entrée dédiée est située à coté de l’écluse de la Petite France.

Comment fabriquait-on de la glace pour la conservation des aliments fin 19èmè siècle?

© Association les anciennes Glacières de Strasbourg