Visite guidée : Evry-Courcouronnes au fil des œuvres d’art public, Gare RER Evry-Courcouronnes, Évry
dimanche 20 septembre 2026 · Gare RER Evry-Courcouronnes · Évry
Informations pratiques
Visite guidée : Evry-Courcouronnes au fil des œuvres d’art public Dimanche 20 septembre, 11h00 Gare RER Evry-Courcouronnes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Accompagné d’un guide-confériencier, partez à la rencontre des oeuvres et installations d’art public à Evry-Courcouronnes. L’occasion d’en savoir plus, bien plus, sur ces oeuvres souvent méconnues et pourtant emblématique d’une époque.
RDV à la gare RER D d’Evry-Courcouronnes pour débuter la visite.
Gare RER Evry-Courcouronnes 1 Cours Marc Seguin Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}]
Circuit commenté « Evry-Courcouronnes au fil des œuvres d’art public »
© Grand Paris Sud / Vincent Bornet
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