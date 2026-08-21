Visite guidée extérieure de Nausicaá, Parvis de Nausicaà, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée extérieure de Nausicaá 19 et 20 septembre Parvis de Nausicaà Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription uniquement via la billetterie de Nausicaa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Nausicaá, en partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Boulogne-sur-Mer, propose une visite commentée autour du bâtiment.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, profitez d’une visite extérieure atypique avec deux rendez-vous chaque jour à 11h et 15h : remontez le temps depuis les agrandissements du centre jusqu’à l’ancien casino. Découvrez les différentes structures qui ont vu le jour sur les fondations de Nausicaá et laissez-vous surprendre par quelques secrets dévoilés au cours de la visite !

RV au pied des escaliers de l’entrée principale de Nausicaá.

Parvis de Nausicaà Boulevard Saint-Beuve, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.nausicaa.fr/fr/billetterie/evenements »}]

Profitez d’une visite atypique depuis les agrandissements du centre jusqu’à l’ancien casino.

Nausicaa – Centre national de la Mer