Informations pratiques

Le musée de la Vie romantique ouvre à nouveau ses portes, après 17 mois de travaux. La maison retrouve son apparence de 1830 en redonnant au site toute l’élégance de son état d’origine. À l’intérieur, la scénographie restitue fidèlement l’ambiance d’une demeure d’artiste du XIXe siècle. C’est dans cette ambiance feutrée que nous irons à la rencontre de la romancière George Sand, des cantatrices Pauline Viardot et sa sœur Maria Malibran, la princesse sculptrice Marie d’Orléans ou de l’actrice Mademoiselle Rachel. Toutes ont été admirées et honorées par leurs contemporains. Nous évoquerons la vie et l’œuvre des femmes artistes dans un lieu fréquenté par les grandes figures du romantisme.

Découvrez le Musée de la Vie Romantique qui vient de réouvrir, au travers de la vie et l’oeuvre des femmes artistes qui ont fréquenté ce lieu.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 13h45 à 15h45

payant

tarif 17€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T16:45:00+02:00

fin : 2026-09-23T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T13:45:00+02:00_2026-09-23T15:45:00+02:00

Musée de la vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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