Visite guidée « Flânerie sur le port », La Kabane de plage, Boulogne-sur-Mer
vendredi 10 juillet 2026 · La Kabane de plage · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « Flânerie sur le port » 10 juillet – 28 août, certains vendredis La Kabane de plage Pas-de-Calais
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Boulonnais Côté d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00
Arpentez les quais du premier port de pêche français pour explorer son histoire et ses infrastructures (bassins, aubettes, écluses…)
Tous les vendredis (sauf le 17 juillet) dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer
Durée : 1 h 30
Lieu de rv : devant la Kabane de Plage, café-restaurant à l’entrée de la jetée du Phare rouge
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.
La Kabane de plage Prom. San Martin, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]
Découvrez le premier port de pêche ! visite guidée visite du port
Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer
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