Visite guidée « Flânerie sur le port », La Kabane de plage, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Flânerie sur le port » 10 juillet – 28 août, certains vendredis La Kabane de plage Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme Boulonnais Côté d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Arpentez les quais du premier port de pêche français pour explorer son histoire et ses infrastructures (bassins, aubettes, écluses…)

Tous les vendredis (sauf le 17 juillet) dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Durée : 1 h 30

Lieu de rv : devant la Kabane de Plage, café-restaurant à l’entrée de la jetée du Phare rouge

Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

La Kabane de plage Prom. San Martin, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]

Découvrez le premier port de pêche ! visite guidée visite du port

Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer