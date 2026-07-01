Visite guidée flash de la tour de la Reine Mathilde et du donjon, Musée de Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite guidée flash de la tour de la Reine Mathilde et du donjon 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Durée 30 min, dès 8 ans, réservation sur place au pavillon d’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Château de Caen : Visite flash du Donjon et de la Tour de la Reine Mathilde.

Départs simultanés à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 30 minutes, tout public à partir de 8 ans. Inscription au Pavillon d’accueil du château le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Château de Caen : Visite flash du Donjon et de la Tour de la Reine Mathilde.

Musée de Normandie – Ville de Caen / Philippe Delval