Visite guidée flash Les vestiges de la Grande Guerre Novion-Porcien
Visite guidée flash Les vestiges de la Grande Guerre Novion-Porcien dimanche 5 juillet 2026.
Novion-Porcien
Visite guidée flash Les vestiges de la Grande Guerre
Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-30
Les 5 juillet et 30 août de 14h à 14h30.Participez à une visite flash des vestiges de la Grande Guerre.Suivez le guide à travers les vestiges de ce conflit autour du musée, notamment au carré militaire dans le cimetière de Novion Porcien. Réservation conseillée.
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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
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English :
July 5 and August 30 from 2:00 p.m. to 2:30 p.m.Join us for a quick tour of the World War I sites. Follow the guide through the remnants of the conflict around the museum, including the military plot in the Novion Porcien cemetery. Reservations are recommended.
L’événement Visite guidée flash Les vestiges de la Grande Guerre Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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