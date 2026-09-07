VISITE GUIDÉE : GÉNIE DU VIVANT, RÉINVENTER DEMAIN, Musée Sandelin, Saint-Omer

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE : GÉNIE DU VIVANT, RÉINVENTER DEMAIN Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

A travers la démarche du biomimétisme, découvrez comment le Vivant inspire l’innovation pour façonner un monde durable. Du transport silencieux inspiré de la chouette à la ville du futur calquée sur les écosystèmes, admirez à quel point le biomimétisme peut changer nos vies. Economie d’énergie, optimisation des ressources… Le Vivant a la réponse !

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr [{« type »: « email », « value »: « musees-accueil@ville-saint-omer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 38 00 94 »}] Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

A travers la démarche du biomimétisme, découvrez comment le Vivant inspire l’innovation pour façonner un monde durable. Du transport silencieux inspiré de la chouette à la ville du futur calquée sur…