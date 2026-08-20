Visite guidée – Gestion d’un jardin historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Visite guidée – Gestion d’un jardin historique Dimanche 20 septembre, 11h30, 14h00, 16h00 Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

La visite guidée est incluse dans le prix du billet d’entrée. Accessible uniquement avec un billet château & jardin, réservable sur le site internet du domaine. Places limitées, 25 personnes par visite, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagnez Sébastien Gégout, chef jardinier adjoint du château de Vaux-le-Vicomte, pour découvrir un jardin conçu par André Le Nôtre. De sa composition paysagère à sa célèbre perspective, vous comprendrez comment Vaux a été pensé, ainsi que les influences et la philosophie des jardins au XVIIe siècle. Enfin, plongez au cœur des défis contemporains pour découvrir comment l’entretenir face aux contraintes actuelles.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-de-vaux-le-vicomte-wxwmzn4dnw9cj.assoconnect.com/collect/description/739298-a-visite-guidee-gestion-d-un-jardin-historique »}] Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Visite commentée du jardin

©Vaux-le-Vicomte