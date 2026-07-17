Visite guidée gratuite : « De la gare au musée : architectures pour mémoire », Musée d’Orsay, Paris

Informations pratiques

Visite guidée gratuite : « De la gare au musée : architectures pour mémoire » 19 et 20 septembre Musée d’Orsay Paris

Réservation sur place dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le musée d’Orsay est original par la spécificité de son bâtiment, une ancienne gare transformée en musée de beaux-arts, et la diversité de ses collections : peintures, sculptures, objets d’art, maquettes d’architecture, dessins… Cette visite présente l’histoire du bâtiment, les étapes de sa réhabilitation en musée et les récentes évolutions muséographiques. C’est aussi l’occasion de définir les différentes fonctions d’un musée (conservation, enrichissement des collections, exposition des œuvres au public, transmission d’un patrimoine artistique et culturel commun).

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Gare et hôtel construits à partir de 1898 par l’architecte Victor Laloux, et inaugurés le 14 juillet 1900 pour l’Exposition universelle. L’édifice se compose d’un hall de 32 mètres de haut sur 40 de large et 138 de long. Les structures métalliques intérieures sont recouvertes à l’extérieur par une façade de pierre. De 1900 à 1939, la gare accueille les trains desservant le sud-ouest. En 1939, la gare ne dessert plus que la banlieue. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle sert à l’expédition de colis pour les prisonniers, puis de lieu d’accueil pour leur retour à la Libération. En 1973, fermeture de l’hôtel. En 1977, la transformation en musée pour les arts de la seconde moitié du XIXe siècle est décidée. L’inauguration du musée se déroule le 1er décembre 1986. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay

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© Jim Purcell